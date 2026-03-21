Охотился на съемочную группу: украинские журналисты избежали атаки FPV благодаря детектору дронов

На Днепропетровщине российский FPV-дрон пытался атаковать съемочную группу Суспільне Дніпро. Журналистам удалось спастись благодаря детектору дронов и быстрой реакции.

Журналистам удалось спастись от атаки дрона. Об инциденте рассказали в Институте массовой информации.

Как журналисты смогли спастись?

Съемочная группа Суспільне Дніпро 17 марта во время работы в поселке Демурино на Днепропетровщине смогла избежать атаки FPV-дрона. Инцидент произошел во время съемок репортажа о жизни жителей прифронтового населенного пункта.

В составе группы были корреспондент Роман Михальчук, оператор Даниил Николаенко и водитель Василий Тынный. По словам журналистов, детектор дронов в машине перехватил видеосигнал с вражеского беспилотника, что позволило вовремя среагировать. После этого команда быстро остановилась и спряталась, когда услышала звук дрона над собой.

Журналисты отмечают, что FPV-дрон кружил непосредственно над ними, и они убеждены, что были целью атаки, поскольку в этом районе больше никого не было. Укрыться пришлось под открытым небом – между деревом и поврежденным забором, поскольку ближайшее укрытие было слишком далеко. Через несколько минут они услышали взрыв неподалеку, после чего смогли покинуть опасную территорию.

По словам журналистов, в селе постоянно фиксируют полеты FPV-дронов, которые охотятся на транспорт. Они также отметили, что были в защитном снаряжении с пометками PRESS, однако это не остановило атаку.

