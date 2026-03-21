Журналістам вдалося врятуватися від атаки дрона. Про інцидент розповіли в Інституті масової інформації.

Як журналісти змогли врятуватися?

Знімальна група Суспільне Дніпро 17 березня під час роботи в селищі Демурине на Дніпропетровщині змогла уникнути атаки FPV-дрона. Інцидент стався під час зйомок репортажу про життя мешканців прифронтового населеного пункту.

У складі групи були кореспондент Роман Михальчук, оператор Даниїл Ніколаєнко та водій Василь Тинний. За словами журналістів, детектор дронів у машині перехопив відеосигнал з ворожого безпілотника, що дозволило вчасно зреагувати. Після цього команда швидко зупинилася та сховалася, коли почула звук дрона над собою.

Журналісти зазначають, що FPV-дрон кружляв безпосередньо над ними, і вони переконані, що були ціллю атаки, оскільки в цьому районі більше нікого не було. Сховатися довелося просто неба – між деревом і пошкодженим парканом, оскільки найближче укриття було занадто далеко. Через кілька хвилин вони почули вибух неподалік, після чого змогли залишити небезпечну територію.

За словами журналістів, у селі постійно фіксують польоти FPV-дронів, які полюють на транспорт. Вони також наголосили, що були в захисному спорядженні з позначками PRESS, однак це не зупинило атаку.

