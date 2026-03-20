Военнослужащий Сил ТРО ВСУ Александр Мусиенко рассказал 24 каналу, отметив, что стратегические цели врага остаются неизменными. Они до сих пор хотят истощить Силы обороны и захватить всю Украину. На оперативно-тактическом уровне фиксируют две основные цели.

Какие основные намерения врага на фронте?

По словам Мусиенко, Запорожское направление остается одним из приоритетных для оккупантов. Правда, Силы обороны смогли перехватить инициативу на этом направлении и освободили определенное количество территории. Также враг передислоцировал некоторые подразделения в Александровское и Гуляйпольское направления.

Также не стоит забывать о Донецкой области. Впрочем, Силам обороны удалось более-менее стабилизировать ситуацию на Покровском направлении.

Оперативно-стратегические планы врага – прорваться в сторону Запорожья и создавать угрозы уже для областного центра. А также – захватить всю Донецкую область. Также они и в дальнейшем будут бить по гражданской и критической инфраструктуре,

– отметил Мусиенко.

Обратите внимание! Недавно командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди рассказал, что враг активизировался в Донецкой области и Запорожье. В течение полутора суток с 17 марта там удалось уничтожить 900 оккупантов.

Имеет ли Россия проблемы с мобилизацией?

По словам Мусиенко, потери России довольно значительные, поэтому они регулярно отводят на восстановление свои подразделения, которые уже участвовали в боевых действиях. Через некоторое время их возвращают с новым пополнением.

Сейчас представляется, что Россия не имеет возможности существенно нарастить свою группировку. Пока они фактически способны покрывать те потери, которые несут на фронте.

Успехи ВСУ на фронте