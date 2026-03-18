Боец спецподразделения ГУР "Артан" с позывным "Свят" рассказал 24 Каналу, что наступательная операция возле Степногорска помогла улучшить положение на этом участке фронта. Все оккупанты тут уничтожаются или попадают в плен.

Какова ситуация возле Степногорска?

По словам военного, во время наступательной операции удалось захватить несколько ключевых позиций врага на этом участке фронта. Это непосредственно те пути, через которые проходили следующие группы врага и пытались продвигаться вперед.

На этих позициях мы можем держать более плотную оборону с нашими смежниками. Противнику стало намного труднее. Он вынужден искать обходные пути прохода. Через наши позиции ему не удается пройти. Пробуют сбоку, но тоже безуспешно,

– рассказал "Свят".

Обратите внимание! Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко заявил, что россияне свозят бетонные конструкции в район Гуляйполя Запорожской области. Пока есть только гипотезы, зачем они это делают.

При этом российские подразделения докладывают командованию, что они якобы находятся далеко за пределами реальной линии фронта. Соответственно они постоянно отправляют пехоту продвигаться вперед, даже если шанс закрепиться – маловероятен.

Это вот как с населенным пунктом Веселянка, которая выше и западнее Степногорска. Они докладывают, что населенный пункт уже под их контролем. Но могу сказать, что по состоянию на сейчас Степногорск, Приморское под нашим контролем. Никакого противника поверх этих населенных пунктов нет. Пока мы здесь, будем противника уничтожать. Все его попытки будут неудачными,

– подчеркнул военный.

