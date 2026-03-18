Боєць спецпідрозділу ГУР "Артан" із позивним "Свят" розповів 24 Каналу, що наступальна операція біля Степногірська допомогла покращити становище на цій ділянці фронту. Усі окупанти тут знищуються або потрапляють в полон.

Яка ситуація біля Степногірська?

За словами військового, під час наступальної операції вдалося захопити кілька ключових позицій ворога на цій ділянці фронту. Це безпосередньо ті шляхи, через які проходили наступні групи ворога та намагалися просуватися вперед.

На цих позиціях ми можемо тримати щільнішу оборону з нашими суміжникам. Противнику стало набагато важче. Він змушений шукати обхідні шляхи проходу. Через наші позиції йому не вдається пройти. Пробують збоку, але теж безуспішно,

– розповів "Свят".

При цьому російські підрозділи доповідають командуванню, що вони буцімто перебувають далеко за межами реальної лінії фронту. Відповідно вони постійно відправляють піхоту просуватися вперед, навіть якщо шанс закріпитися – малоймовірний.

Це от як з населеним пунктом Веселянка, яка вище та західніше за Степногірськ. Вони доповідають, що населений пункт вже під їхнім контролем. Але можу сказати, що станом на зараз Степногірськ, Приморське під нашим контролем. Ніякого противника поверх цих населених пунктів немає. Поки ми тут, будемо противника знищувати. Усі його спроби будуть невдалими,

– наголосив військовий.

