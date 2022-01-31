Хотел пошутить: школьника из Днепра задержали за фейковое минирование

В полицию Днепра 31 января поступило сообщение о минировании одной из местных школ. Сообщил об угрозе взрыва ученик этого же учебного заведения.

Он таким образом хотел пошутить. Однако правоохранители, вероятно, имеют немного другое чувство юмора, поэтому родителей парня ждет наказание.

Ранее Харьковские полицейские нашли псевдоминера школы

Коротко о "минировании"

Сообщение о том, что в школе установлена взрывчатка, поступило примерно в 10 часов утра на горячую линию "102". В учебное заведение сразу направили специалистов, которые начали проводить проверку.

Взрывотехники отправились обследовать здание с кинологами. Никакой взрывчатки не обнаружили, но пришлось эвакуировать почти 300 детей, а также работников учебного заведения.



Детей вывели из школы / Фото gorod.dp.ua

Издание gorod.dp.ua сообщило, что речь шла об Учебно-воспитательном комплексе №4. Он расположен на улице Александра Красносельского, 28а. Однако правоохранители в своем сообщении это не уточняли из-за тайны следствия.



Мотивационная стена школы, где проводили проверку / Фото Jųlia Ĥiðźula

Почему накажут не школьника

Пока продолжалось обследование, уже начали устанавливать и личность злоумышленника. Это было не слишком трудно, и уже в тот же день с ним пообщались следователи.

"Минером" оказался 7-классник, который объяснил свое правонарушение тем, что это просто "шутка". О вероятных последствиях своих действий ребенок просто не догадывался.

Однако школьнику всего 12 лет. Поэтому ответственность за поступок будут нести его родители. На них уже составили протокол за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей. Соответствующая статья Административного кодекса предусматривает штраф от 850 до 1700 гривен.



Минирования в Украине / Инфографика 24 канала