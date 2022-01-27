Женщина позвонила в полицию 26 января почти в 3 часа ночи. Она заявила, что в чугуевской школе заложена бомба.

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"Минирование" на Харьковщине

Известно, что заявительница не уточнила, какая школа якобы заминирована. Следовательно, спецслужбам пришлось проверять все учебные заведения города.

На местах работали следователи, кинологи и взрывотехники. Взрывчатку на территории школ они не обнаружили.



Харьковские полицейские нашли псевдоминера школы / Фото Нацполиции

В полиции оперативно установили, откуда поступил телефонный звонок. К вызову была причастна 43-летняя жительница Краснокутского района Харьковской области.

Нетрезвые развлечения

Правоохранители приехали домой к псевдоминерше. Оказалось, что женщина находится в нетрезвом состоянии.

Мотивы своего поступка она объяснить следователям не смогла. По факту предоставления ложного сообщения о заминировании нарушительнице грозит заключение до 8 лет.



Минирования в Украине / Инфографика 24 канала

Элемент гибридной войны

За последний месяц украинские спецслужбы получили почти годовое количество сообщений о минировании различных объектов. Массово минировали школы, торговые центры, аэропорты и вокзалы по всем областям.

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Специалисты уверяют, что большинство таких сообщений поступает из России или временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Они являются элементом гибридной войны и направлены на дестабилизацию ситуации в Украине.

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