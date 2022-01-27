Жінка зателефонувала в поліцію 26 січня майже о 3 годині ночі. Вона заявила, що в чугуївській школі закладена бомба.

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"Замінування" на Харківщині

Відомо, що заявниця не уточнила, яку школу нібито заміновано. Відтак, спецслужбам довелося перевіряти усі навчальні заклади міста.

На місцях працювали слідчі, кінологи та вибухотехніки. Вибухівки на території шкіл вони не виявили.



Харківські поліцейські знайшли псевдомінувальницю школи / Фото Нацполіції

У поліції оперативно встановили, звідки надійшов телефонний дзвінок. До виклику була причетна 43-річна жителька Краснокутського району Харківської області.

Нетверезі розваги

Правоохоронці приїхали додому до псевдомінувальниці. Виявилося, що жінка перебуває у нетверезому стані.

Мотиви свого вчинку вона пояснити слідчим не змогла. За фактом надання неправдивого повідомлення про замінування порушниці загрожує ув'язнення до 8 років.



Замінування в Україні / Інфографіка 24 каналу

Елемент гібридної війни

За останній місяць українські спецслужби отримали майже річну кількість повідомлень про замінування різних об'єктів. Масово мінували школи, торгові центри, аеропорти та вокзали по всіх областях.

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Фахівці переконують, що більшість таких повідомлень надходить з Росії або тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Вони є елементом гібридної війни та спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні.

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