О том, с чем связаны массовые "заминирования", кто за ними стоит, для чего все это делается и как будут наказывать злоумышленников – эксперты рассказали сайту 24 канала.

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Гибридная война и обострение отношений с Россией

Такой всплеск фейковых минирований связывают с обострением отношений между Украиной и Россией. Ведь уже не первую неделю распространяют новости о том, что Россия готовится к вторжению или эскалации конфликта с Украиной. Поэтому псевдоминирования – это один из элементов гибридной войны, которую ведет Российская Федерация.

Богдан Петренко, заместитель директора Института исследования экстремизма, уверен, что сегодняшний всплеск минирований стоит связывать с двумя факторами:

Первый – это внешний фактор, то есть попытки России навязать украинцам раздражение деятельностью правоохранителей и государственных органов в целом. Логика такая: псеводминирования не пугают, как об этом говорят сегодня, они раздражают. И часто раздражение направлено не на тех, кто заминировал (их лица никто не видит), а на тех, кто ограничивает людей и заставляет их ломать свои планы. То есть на полицию, на школы, на власть (как местную, так и центральную).

Эксперт напомнил, что в 2014 году – в начале войны с РФ – количество псевдоминирований в стране выросло втрое.

Второй фактор – это начало обучения в школах после каникул и после длительных дистанционных уроков.

Детям не хочется ходить в школу и поэтому они подхватывают волну псевдоминирований (похожая ситуация происходит в конце учебного года во время экзаменов),

– отметил Петренко.

Эксперты назвали несколько причин массовых псевдоминирований в Украине / Фото "Эспрессо"

Он добавил, что есть фактор подражания. Публичные поступки довольно часто имеют своих последователей. Это касается не только псевдоминирований, но и, например, суицидов. Не исключено, что часть взрослых людей с целью "достичь чего-то" просто подражала первым минированиям и "минировала" то школы, то другие учреждения.

В то же время медийный эффект демонстрировал успешность преступников – первые несколько дней вообще не было сообщений о задержании, что формировало представление о безнаказанности, об отсутствии наказания, что также стимулировало преступников к таким действиям. Все это может быть комплекс мероприятий – с одной стороны есть внешний заказ, который создает первую волну, – катализатор. А потом уже подражатели формируют вторую и третью. И как только волны идут на убыль, снова задействуется катализатор. Богдан Петренко Заместитель директора Института исследования экстремизма

Николай Волкивский, президент Первого международного фонда развития Украины, и Артем Олейник, президент "МАСПН" Украина, заметили, что тактика запугивания сообщениями о минировании зданий по Украине не нова – даже столица хорошо помнит периодические "налеты", когда начинали проверять административные здания, школы, университеты и прочее.

Массовый характер этих действий не дает нам оснований сомневаться – это выполняются заказы или задачи, которые ставятся перед агентурными группами. Для их осуществления нужно: соответствующая аппаратура, которая будет путать следы в начале и выдавать различную регистрацию источников; обученный куратор, который распределяет приоритеты и наблюдает за оперативностью реакции и результативностью действий правоохранительных органов (эта информация может понадобиться для того, чтобы действительно заминировать важное сооружение и осуществить террористический акт, который вызовет панику),

– объяснили эксперты.

Они добавили, что это может быть как обычное жилое здание, так и станция (центр) телекоммуникаций. Главная цель – краткосрочный сильнодействующий эффект, который невозможно достичь ни одним другим средством, кроме нагнетания наглядного страха и распространения опасности смерти и разрушений.

Цель псевдоминорований – создать вокруг панику / Фото Unsplash

Также цель в создании вирусного (самостоятельно распространяющегося) контента, новости, которые будут усиливать волнение в обществе, которое и так трудно назвать спокойным. После завершения операции идет подготовка другой, в другом регионе и с использованием других ресурсов (обновленных). На практике такие группы размещаются на приграничных территориях, или таких, которые не имеют общепризнанного юридического статуса – как временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей,

– уточнили специалисты.

Волкивский и Олейник уверены, что за агентурными сетями стоят специалисты из РФ – они имеют богатый опыт и постоянно тестируют восприятие и реакцию – как власти, так и граждан.

Если для одних подобные акции становятся призывом к сопротивлению, то других пугают и сеют смятение. Поскольку это краткосрочный метод, то он используется с длительными перерывами, чтобы человек полностью "оценил и осознал" угрозу.

Наряду с тем действует пропаганда, боты в сетях, информационное поле кишит информацией о вторжении, часты некомпетентные заявления представителей власти, которые сеют панику, – тогда единичные атаки эффективны, и могут быть применены во время диверсии или попытки реального захвата (повреждения) стратегически важных объектов и административных зданий, чтобы затруднить своевременную и эффективную реакцию на нападение.

Однако подчеркиваем: такое тестирование длится годами, и попытка реализации терпит поражение сразу как гражданское общество отказывается поддаваться на провокации – тогда прогнозируемый успех диверсионно-разведывательной группы или агентурной сети, по факту, падает до минимума,

– отметили аналитики.

Каковы будут последствия минирований

Богдан Петренко заявил, что блокирование работы, коммуникаций и обучения ведет к негативным последствиям – как социальным, так и экономическим. Но есть большие проблемы. Первое – существует убеждение, что никогда взрывчатку во время таких минирований не находили. Но это не правда. В 2020 году так была обнаружена взрывчатка возле станции метро "Минская" в Киеве, поэтому действия правоохранителей оправданы.



Станция метро "Минская" в Киеве / Фото metro.kyiv.ua

Может наступить такой момент, что проверки будут осуществляться формально и, когда взрывчатка сработает в якобы проверенном помещении, это наложит еще больший негатив на правоохранителей. Поэтому нам не стоит привыкать к крикам "волки", как в известной притче, потому что они могут прийти. Второе – это необходимость минимизировать ограничения для людей. Потому что для преступников – это самое большое удовольствие. Например, точно не останавливать поезда, или не блокировать работу торговых центров. Но предупреждать людей о потенциальной взрывчатке,

– отметил Петренко.

Также он добавил, что высокий уровень псевдоминирований у нас будет наблюдаться до тех пор, пока будет продолжаться война с РФ, поэтому необходимо готовиться, что эти волны надолго. И, конечно, отсутствие сообщений о задержании будет делать волны подражания значительно длиннее.

Инфографика 24 канала

Николай Волкивский и Артем Олейник уверены, что дальше нам следует ждать фейков на тему: похищение всех персональных данных и слив их российским спецслужбам; возможности повторения "Чернобыля" на одном из 16 ядерных объектов Украины; морской десант в города Причерноморья; использование Донбасса как полигона с применением запрещенного оружия, которое мы якобы используем в ответ на помощь с иностранной поставкой и многое другое.

Все это открытая ложь, которая не имеет под собой оснований, а ВСУ, наши специальные службы и территориальная оборона немедленно дадут адекватный ответ всем силам, которые попытаются открыто дестабилизировать Украину. Сейчас незачем паниковать, а готовиться никогда не помешает. К слову, только наша готовность действовать остановила их в 2014 году и не дает осуществить задуманное в 2022 году,

– подытожили эксперты.

Что говорят в СБУ

В СБУ отметили, что в течение 2021 года зафиксировано более 1100 заведомо ложных анонимных сообщений террористического характера. Наибольшее количество сообщений касалось минирований объектов в Киеве, Харьковской, Запорожской, Одесской областях, в основном с использованием электронной почты.

Наибольшее количество сообщений касалось минирований объектов в Киеве, Харьковской, Запорожской, Одесской областях, в основном с использованием электронной почты. С начала 2021 года установлено 313 лиц , совершивших псеводминирования.

, совершивших псеводминирования. В январе 2022 года уже зафиксировали около 300 ложных сообщений о минировании . Но за это время ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось.

. Но за это время ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось. Фейковые сообщения о минировании или терактах поступают на электронную почту СБУ, полиции и непосредственно конкретных объектов.

Анонимным террористам грозит наказание и лишение свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

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