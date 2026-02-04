Укр Рус
4 февраля, 09:32
Россия оборвала 9 жизней: ДТЭК рассказал о шахтерах, которые погибли при ударе по автобусу

Дарья Смородская
Основні тези
  • В Павлоградском районе российский дрон убил 9 шахтеров, которые возвращались домой после смены.
  • Среди пострадавших есть шахтеры с серьезными ранениями, которым оказывают медицинскую помощь в Днепропетровской областной клинической больнице.

В Павлоградском районе российский дрон убил 9 шахтеров. Работники возвращались домой после смены, когда враг попал по гражданскому автобусу.

Имена шахтеров, погибших в результате российской атаки, назвали в ДТЭК.

Кто из шахтеров погиб из-за атаки 1 февраля?

Компания 1 февраля понесла серьезные потери – российский дрон унес жизни 9 шахтеров, которые работали на одном из объектов. Это произошло в Терновке, что на Днепропетровщине. Этот день стал самым трагическим для команды за все время полномасштабного вторжения.

Враг ударил по гражданскому автобусу, где в тот момент находились немало людей. 12 пассажиров погибли, среди них было 9 шахтеров ДТЭК.

В компании рассказали о погибших. Россия во время террористической атаки убила:

  • горняка очистного забоя Андрея Сморгунова;
  • машиниста горных выемочных машин Романа Лысогоря;
  • помощника начальника участка Дениса Бойкова;
  • подземного электрослесаря Романа Мухонько;
  • горняка очистного забоя Николая Довбыша;
  • горняка очистного забоя Руслана Чичиекова;
  • механика участка Евгения Тарасенко;
  • горнорабочего по ремонту горных выработок Дениса Кармелицкого;
  • горного мастера Виталия Булаша.


Россия убила 9 шахтеров на Днепропетровщине / Фото ДТЭК

Мы никогда не забудем эти имена. И никогда не простим врагу эту потерю, 
– написали в компании.

В каком состоянии пострадавшие горняки?

Главный врач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко рассказал, что пострадавшим из-за атаки шахтерам оказывают помощь. Один из них – 22-летний Дмитрий. Несмотря на возраст, парень работал и обеспечивал семью, его отец – человек с инвалидностью. Рядом с Дмитрием была мама, которая молится за то, чтобы он выжил. Известно, что после первого взрыва Дмитрий выпрыгнул из автобуса, который уже пылал, и начал вытаскивать друзей. Второй удар нанес парню ранения. Дмитрий уже перенес две операции и переливание крови.

Также среди пострадавших – 53-летний Виталий. У него диагностировали ожоги лица и дыхательных путей и ушиб легких. После атаки он нуждался в искусственной вентиляции легких, но пока даже разговаривает и ест.

Крайне тяжелое состояние – у 28-летнего шахтера по имени Денис. Мужчина получил серьезные переломы костей головы, множественные ранения шеи, лица, туловища и кишечника. Уже несколько суток Денису переливают кровь. Однако постепенно пострадавший приходит в сознание и начал разговаривать.

Руководители шахт постоянно следят за состоянием здоровья травмированных горняков.

Как произошла атака на автобус с гражданскими?

  • В Павлоградском районе Днепропетровской области 1 февраля российские ударные беспилотники атаковали служебный автобус, в котором ехали работники шахт ДТЭК. Тогда погибли 12 человек, а 16 – были ранены.

  • Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко отметил, что атаки на объекты энергетической инфраструктуры продолжаются почти без перерыва. Потеря людей стала самой большой для компании во время длительной войны.

  • Днепропетровская область объявила 2 февраля Днем траура по погибшим шахтерам, которые погибли из-за террористических действий России.