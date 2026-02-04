Россия оборвала 9 жизней: ДТЭК рассказал о шахтерах, которые погибли при ударе по автобусу
- В Павлоградском районе российский дрон убил 9 шахтеров, которые возвращались домой после смены.
- Среди пострадавших есть шахтеры с серьезными ранениями, которым оказывают медицинскую помощь в Днепропетровской областной клинической больнице.
В Павлоградском районе российский дрон убил 9 шахтеров. Работники возвращались домой после смены, когда враг попал по гражданскому автобусу.
Имена шахтеров, погибших в результате российской атаки, назвали в ДТЭК.
Кто из шахтеров погиб из-за атаки 1 февраля?
Компания 1 февраля понесла серьезные потери – российский дрон унес жизни 9 шахтеров, которые работали на одном из объектов. Это произошло в Терновке, что на Днепропетровщине. Этот день стал самым трагическим для команды за все время полномасштабного вторжения.
Враг ударил по гражданскому автобусу, где в тот момент находились немало людей. 12 пассажиров погибли, среди них было 9 шахтеров ДТЭК.
В компании рассказали о погибших. Россия во время террористической атаки убила:
- горняка очистного забоя Андрея Сморгунова;
- машиниста горных выемочных машин Романа Лысогоря;
- помощника начальника участка Дениса Бойкова;
- подземного электрослесаря Романа Мухонько;
- горняка очистного забоя Николая Довбыша;
- горняка очистного забоя Руслана Чичиекова;
- механика участка Евгения Тарасенко;
- горнорабочего по ремонту горных выработок Дениса Кармелицкого;
- горного мастера Виталия Булаша.
Россия убила 9 шахтеров на Днепропетровщине / Фото ДТЭК
Мы никогда не забудем эти имена. И никогда не простим врагу эту потерю,
– написали в компании.
В каком состоянии пострадавшие горняки?
Главный врач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко рассказал, что пострадавшим из-за атаки шахтерам оказывают помощь. Один из них – 22-летний Дмитрий. Несмотря на возраст, парень работал и обеспечивал семью, его отец – человек с инвалидностью. Рядом с Дмитрием была мама, которая молится за то, чтобы он выжил. Известно, что после первого взрыва Дмитрий выпрыгнул из автобуса, который уже пылал, и начал вытаскивать друзей. Второй удар нанес парню ранения. Дмитрий уже перенес две операции и переливание крови.
Также среди пострадавших – 53-летний Виталий. У него диагностировали ожоги лица и дыхательных путей и ушиб легких. После атаки он нуждался в искусственной вентиляции легких, но пока даже разговаривает и ест.
Крайне тяжелое состояние – у 28-летнего шахтера по имени Денис. Мужчина получил серьезные переломы костей головы, множественные ранения шеи, лица, туловища и кишечника. Уже несколько суток Денису переливают кровь. Однако постепенно пострадавший приходит в сознание и начал разговаривать.
Руководители шахт постоянно следят за состоянием здоровья травмированных горняков.
Как произошла атака на автобус с гражданскими?
В Павлоградском районе Днепропетровской области 1 февраля российские ударные беспилотники атаковали служебный автобус, в котором ехали работники шахт ДТЭК. Тогда погибли 12 человек, а 16 – были ранены.
Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко отметил, что атаки на объекты энергетической инфраструктуры продолжаются почти без перерыва. Потеря людей стала самой большой для компании во время длительной войны.
Днепропетровская область объявила 2 февраля Днем траура по погибшим шахтерам, которые погибли из-за террористических действий России.