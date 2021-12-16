"Я бухой еще": "блогера", который плевал в патрульного в Харькове, задержали

В начале декабря в Харькове днепровский "блогер" позволил себе плюнуть в патрульного, остановившего его на дороге. Через несколько дней спецподразделения Нацполиции задержали неадекватта.

Об этом на своей странице в социальных сетях в среду, 16 декабря, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. Он "доложил по существу".

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Сегодня (16 декабря – 24 канал) в Днепре "блогера" задержли спецподразделения Национальной полиции. Уже нет желания плеваться и вести себя дерзко,

– отметил Алексей Белошицкий

Патрульный полицейский подчеркнул, что "кроме кармы существует и буква закона, по которой этот гражданин будет нести ответственность", а именно – по статье об угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа. По его словам, злоумышленнику вручили подозрение.

Задержание "блогера": смотрите видео

"Блогер" якобы уже на свободе

Несмотря на заявление полиции о задержании в телеграм-канале "Труха Днепр", обнародовали видео, на котором видно, что блогер якобы уже находится на свободе. Он сказал, что "в случае чего бухой еще".

Кроме этого, добавил, что правоохранители вроде бы его облили водой, а затем сфотографировали. "Блогер" убеждал, что сотрудники полиции хотели создать видимость, будто он обмочился в штаны.



"Плевавшего в патрульного "блогера" задержали / Фото из телеграмм-канала "Труха Днепр".

"Блогер", который плевал в патрульного, якобы уже на свободе: смотрите видео

Текст публикации Алексея Белошицкого:

Друзья, добрый вечер! Помните "блогера", который плевал в патрульного в Харькове?

Докладываю по существу: сегодня в Днепре "блогер" задержан спецподразделениями Национальной полиции.

Уже нет желания плеваться и вести себя дерзко.

Кроме кармы существует и буква закона, по которой этот гражданин будет нести ответственность. А именно, по части 1 статьи 345 УКУ (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Пока ему вручили подозрение.

Мы должны определиться: хотим жить в правовом государстве или в хаосе? Я за первое.

Спасибо подразделениям Департамента внутренней безопасности, спецподразделению "Восток", полиции Харьковской области и Прокуратуре харьковской области за помощь и слаженные действия.