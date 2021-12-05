Вероятно, таким образом он хотел спровоцировать сотрудника полиции на применение силы, чтобы заснять это. Видеозапись инцидента вскоре обнародовали в социальных сетях.
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На ролике видно, как патрульный общается с блогером, который снимает его на камеру мобильного телефона и светит фонариком в лицо.
- Правоохранитель несколько раз пытался закрыть рукой источник света.
- Одна из таких попыток закончилась тем, что мужчина плюнул копу в лицо.
Что дальше? Ты можешь что-то сделать? Я тебе в е****о плюнул. В свинью плюнул. Я тебе говорил: зацепишь меня – плюну,
– ругался блогер.
За всем этим со стороны наблюдали другие блогеры, которые тоже снимали все на камеры мобильных телефонов.
Реакция сети на инцидент
Пользователи в социальных сетях возмутились поведением днепровского блогера:
- "Зачем плевать в лицо? Ты нарушил его моральные ценности".
- "Разве мужчина с камерой поступил по-человечески, плюнул в полицейского? Самое кошмарное, что на таких блогеров подписаны наши дети".
- "Нормальные люди после этого отпишутся".
Текст публикации телеграм-канала "Труха Днепр":
Верблюды среди нас: блохер Vitos Dnepr плюнул в лицо харьковскому патрульному.
Днепровский блогер светил фонариком в лицо правоохранителю, который остановил машину с ним и его друзьями. Якобы за правонарушение.
Во время разбирательства полицейский начал тянуться к блогеру, чтобы убрать свет, после чего блогер в него плюнул.
Потом между ними еще был долго словесный спор, но того, что плевал, так никто и не задержал. Друзья блогера стояли рядом и ловили ха-ха с копа.
Представляем, если бы он такое сделал в США.