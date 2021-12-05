Ймовірно, таким чином він хотів спровокувати працівника поліції на застосування сили, щоб зафільмувати це. Відеозапис інциденту невдовзі оприлюднили у соціальних мережах.

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На ролику видно, як патрульний спілкується з блогером, який знімає його на камеру мобільного телефону та світить ліхтарем в обличчя.

Правоохоронець кілька разів намагався закрити рукою джерело світла.

Одна з таких спроб закінчилася тим, що чоловік плюнув копові в обличчя.

Що далі? Ти можеш щось зробити? Я тобі в е****о плюнув. У свиню плюнув. Я тобі казав: зачепиш мене – плюну,

– лаявся блогер.

За всім цим із боку спостерігали інші блогери, які теж знімали все на камери мобільних телефонів.

Зверніть увагу! Наразі невідомо внаслідок чого між поліцейським та блогером стався конфлікт і чим він закінчився.

Реакція мережі на інцидент

Користувачі у соціальних мережах обурилися поведінкою дніпровського блогера:

"Навіщо плювати в обличчя? Ти порушив його моральні цінності".

"Хіба чоловік із камерою вчинив по-людськи, плюнув у поліцейського? Найкошмарніше, що на таких блогерів підписані наші діти".

"Нормальні люди після цього відпишуться".

Текст публікації телеграм-каналу "Труха Днепр":

Верблюди серед нас: блохер Vitos Dnepr плюнув в обличчя харківському патрульному.

Дніпровський блогер світив ліхтарем в особу правоохоронцю, який зупинив машину з ним та його друзями. Начебто за правопорушення.

Під час розгляду поліцейський почав тягтися до блогера, щоб прибрати світло, після чого блогер у нього плюнув.

Потім між ними ще була довго словесна суперечка, але того, що плював, так ніхто і не затримав. Друзі блогера стояли поряд і ловили хаха з копа.

Уявляємо, якби він таке зробив у США.