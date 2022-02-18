Экс-глава Днепропетровского облсовета Олейник ушел от "слуг", – СМИ

Святослав Олейник, который ранее возглавлял Днепропетровский областной совет, решил сложить депутатские полномочия. На выборах 2020 года он был первым номером от "Слуги народа".

О том, что Святослав Олейник написал соответствующее заявление, стало известно 18 февраля. Местный "9 канал" обнародовал переписку из частного чата "слуг".

К теме Трухина исключили из партии "Слуга народа"

Свободный от фракционной принадлежности

По словам Святослава Олейника, одной из причин такого решения стало желание освободиться от фракционной принадлежности. Якобы основными должны быть общечеловеческие ценности, дружеские и деловые отношения.

Бывают случаи, когда мандаты способствуют этому, а бывают, когда нет. Я выбираю свободу и чистоту отношений, а мандат возвращаю партии,

– написал экс-глава Днепропетровского облсовета.

Он добавил, что уже предупредил об этом действующего председателя областного совета Николая Лукашука. Олейник выразил надежду, что на его место придет активный и полезный для фракции человек.

Осенью Святослава Олейника назначили руководителем штаба партии "Удар" Виталия Кличко на Днепропетровщине.



Святослав Олейник решил выйти из фракции "Слуга народа" / Фото "9 канала"

О своем решении он сообщил коллегам в чате фракции / Фото "9 канала"

Решение было прогнозируемым

Еще в декабре Святослав Олейник заявил, что со "слугой народа" его ничего не связывает. Соратник Игоря Коломойского сообщил, что не разделяет "политику, которую внедряют в масштабах страны".

У меня нет обид, но нет и обязательств. Кроме того, я не симпатизирую политикам, стремящимся к авторитаризму,

– объяснил Олейник.

В то же время экс-глава Днепропетровского облсовета отметил, что не спешит выходить из фракции. Якобы это ему никоим образом не мешает, но и не приносит пользы.

Интересно – почему Трухин стоит в центре "депутатских конвертов": смотрите видео