"Каша на вкус, как домашняя": днепрянка похвалила школьную еду своих детей

Жительница Днепра пошла в школу и лично проверила обед своих детей в столовой. Она осталась крайне довольна.

Ольга Гауке рассказала об этом 22 января. По ее словам, заставили пойти в школу жалобы меньшего сына на новое меню. Он говорил, что какао в столовой невкусное, а еда иногда не нравится.

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Что там давали в этот день

Когда женщина пришла в столовую школы №139, там как раз раздавали гречневую кашу с огурцами, творожную запеканку с морковью, горсть изюма, яблоко и несладкий чай.

По словам Ольги, блюда имели хороший вид, и она даже попробовала их. Она рассказала, что каша на вкус была, как домашняя, а запеканка – нежная и вкусная.

А ведь у каждого из нас разные вкусы. Да и тот, кто не привык к несладкой пище, почувствует определенную безвкусицу. Можно сделать вывод по поводу столовой: персонал готовит качественно, фрукты имели хороший вид,

– резюмировала днепрянка.

Также она добавила, что в школах стоило сделать "переходный" период. Мол, детям трудно адаптироваться, когда дома еда имеет значительно более насыщенный вкус.

В комментариях с мнением согласились

Под заметкой появились несколько других мам, которые также считают удачным обновление меню в столовых детей. Мол, дети довольны, хоть и не все нравится.

Школа #97. Мой ребенок рассказывает о завтраках каждый день с начала нового семестра. Говорит, что очень вкусно стало. А до того ему не нравилось совсем то, чем кормили в школе,

– написала Татьяна Захарова.

Однако замечали и люди на то, что какао и чай без сахара – перебор. Но автор статьи акцентировала: всегда можно положить что-то сладенькое в карман.

Коротко о скандале с едой в школах

С 1 января украинские школы и детские сады перешли на обновленное меню. Оно предусматривает уменьшение хлебобулочных изделий, постепенный отказ от сахара и соли, а также увеличение количества овощей и мяса. Меню разрабатывал известный шеф-повар Евгений Клопотенко, а куратором проекта является первая леди Елена Зеленская.

Главные изменения в меню:

из рациона исключили сосиски, колбасы, рыбные консервы;

ограничили потребление продукции с высоким содержанием соли и сахара;

добавили больше злаковых, овощей, фруктов, ягод, молочных и мясных продуктов.

Обновленное питание понравилось далеко не всем. Родители начали возмущаться малыми порциями и высокими ценами. Мол, детям дают несоленую пищу и несладкие напитки.

Однако Евгений Клопотенко уже прокомментировал малое количество соли и сахара в пище. Он отметил, что их команда пролоббировала переходный этап. Это нужно для постепенного отказа.



Публикация в инстаграме Евгения Клопотенко / Скриншот 24 канала

Читайте текст сообщения Ольги Гауке:

Новое меню – новые изменения в питании детей. Меньший сын начал жаловаться на невкусный чай и какао, и через раз ему нравилась еда.

Вчера утром я посетила столовую УВК №139, в котором учатся мои сыновья. На завтрак было подано меню, которое состояло из гречневой каши с огурцами, творожной запеканки с морковью, горстки изюма, чай не сладкий, яблоко. Блюда имели хороший вид. Я попробовала этот завтрак, каша была на вкус, как домашняя! Хорошо проваренная да и на соль мне показалась очень удачная. Запеканка нежная и вкусная. А ведь у каждого из нас разные вкусы. Да и тот кто не привык к несладкой пище почувствует определенную безвкусицу.

Можно сделать вывод по поводу столовой: персонал готовит качественно, фрукты имели хороший вид. Нововведенное меню требует адаптационного периода. Поскольку большинство наших детей не привыкли к правильному питанию. Большинство семей имеют другие привычки и предпочтения в еде.

Единственное, на мой взгляд, нужно было учесть, авторам данного проекта по питанию – переходный период, который бы состоял из постепенного уменьшения содержания сахара и соли.