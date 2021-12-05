В Кривом Роге подростки залезли на ханукию и зажгли факел.

В Кривом Роге 4 декабря группа подростков осквернила ханукию. Произошло это во время концерта блогера Дениса Опары, известного как "Супер Денчик".

Подростки зажгли факел

Инцидент произошел на артплощадке возле парка имени Тараса Шевченко. Концерт проходил на улице.

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Фанат "Супер Денчика" решил взобраться на ханукию и зажечь факел. Впоследствии к нему присоединились еще несколько подростков.

Ребят задержали полицейские

Позже на место инцидента приехали правоохранители. Они задержали фанатов блогера. Оказалось, что те – несовершеннолетние.

С подростками провели беседу и отпустили домой. А на родителей некоторых из них составили админпротоколы о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

В Кривом Роге подростки вылезли на Ханукию: видео