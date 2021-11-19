В Кривом Роге продавщица прогнала грабителя из магазина: был в маске и вооружен

В Кривом Роге 18 ноября мужчина в маске пытался ограбить магазин с ножом. Однако продавщица начала сопротивляться и впоследствии прогнала злоумышленника.

Она смогла дать отпор, однако получила ножевое ранение. Когда обидчик сбежал из магазина, женщина обратилась за помощью в экстренные службы.

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Изъяли окровавленный нож

Впоследствии правоохранители разыскали нападавшего и задержали его. Им оказался 35-летний местный житель. У него изъяли основное вещественное доказательство – окровавленный нож.

Нож, который изъяли у злоумышленника / Фото Нацполиции

Следователи установили, что именно он примерно в 15 часов ворвался в магазин и требовал отдать деньги из кассы. Ему удалось порезать руку женщины, которая там работает.

Что грозит за такое преступление

Несмотря на то, что ограбление провалилось, мужчине грозит серьезное наказание. Правоохранители открыли уголовное производство по статье о разбое. Если вину смогут доказать в суде, то злоумышленник отправится в тюрьму на срок от 3 до 7 лет.

Другое преступление в городе

В начале июня сообщили, что в Кривом Роге совершили ужасное ограбление магазина. Тогда злоумышленник ворвался в помещение, избил продавщицу молотком и перерезал лезвием ее горло.

Через несколько часов предполагаемого грабителя уже задержали и начали проводить обыск в доме. Правоохранители установили, что он совершил это жуткое ограбление ради 300 гривен, жвачек и смартфона Xiaomi Redmi.