В Кривом Роге вспыхнула елка под университетом: подозревают местную бабушку

В Кривом Роге 1 декабря загорелась елка под местным вузом. СМИ сообщают, что пожар якобы устроила пожилая женщина.

Этот инцидент произошел на улице Виталия Матусевича, в Металлургическом районе города. Пожарных вызвали примерно в 11:40.

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Также загорелся мусор

По приезду сотрудники ГСЧС установили, что огонь распространился на площади 10 квадратных метров. Пламя охватило не только часть дерева, но и мусор, который стоял под ним.

Погасить дерево возле Криворожского национального университета удалось примерно через 15 минут. На место происшествия направляли только один пожарный автомобиль.

Пожар елки под Криворожским университетом: смотрите видео

Бабушка хотела согреться

Местное издание "Первый Городской" пообщалось с очевидицей пожара. Она рассказала, что во всем якобы виновата женщина 80 – 90 лет, которая была похожа на бездомную. Мол, она, чтобы согреться, развела костер из мусора и старого одеяла.

Во время пожара рядом проезжали патрульные, которые увидели уже пиковый момент возгорания. Они бросились туда и спасли, вероятно, бездомную женщину.

Елка, которая загорелась в Кривом Роге / Фото ГСЧС и "Первый Городской"