Цей інцидент стався на вулиці Віталія Матусевича, що в Металургійному районі міста. Пожежників викликали приблизно об 11:40.

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Також загорілося сміття

По приїзду співробітники ДСНС встановили, що вогонь поширився на площі 10 квадратних метрів. Полум'я охопило не тільки частину дерева, а й сміття, що стояло під ним.

Погасити дерево біля Криворізького національного університету вдалося приблизно через 15 хвилин. На місце події направляли тільки один пожежний автомобіль.

Пожежа ялинки під Криворізьким університетом: дивіться відео

Бабця хотіла загрітись

Місцеве видання "Первый Городской" поспілкувалося з очевидицею пожежі. Вона розповіла, що у всьому нібито винна жінка 80 – 90 років, яка була схожа на безхатченка. Мовляв, вона, щоб зігрітися, розвела ватру зі сміття й старої ковдри.

Під час пожежі поряд проїжджали патрульні, які побачили вже піковий момент загоряння. Вони кинулися туди й врятували, ймовірно, бездомну жінку.

Ялинка, яка загорілася в Кривому Розі / ФотоДСНС і "Первый Городской"