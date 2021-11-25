На місці події працювали рятувальники, однак врятувати євробляху вони фізично не мали жодного шансу. За словами місцевих жителів, ще до пожежі від машини не залишилося нічого цінного.

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Автівка була покинута власником понад пів року тому.

Машину давно розбирали на частини

Пожежа сталася на перехресті вулиць Канальна та Сортувальна у Дарницькому районі Києва.

Як стверджують очевидці, власник автівки на єврономерах залишив машину дуже давно. З тих пір нікому до неї не було справи.

В автівці розбили шибки та розмалювали двері. Крім того, невідомі почали розбирати її на частини.



Багато разів бачив дітей у ній, поряд поліція часто стояла, але мабуть комусь вона набридла і цей хтось вирішив ситуацію в такий радикальний спосіб,

– зазначив автор відео.

Кому саме належала автівка, невідомо. Скоріш за все, власник покинув її через те, що розмитнювати автівку не було економічного сенсу.

Дивіться відео пожежі у Дарницькому районі Києва: