Могут проверять документы: на Днепропетровщине пройдут масштабные учения СБУ
Источник:СБУ
Антитеррористический центр при управлении Службы безопасности Украины начал многоэтапные учения в Днепропетровской области. Отработают контрдиверсионные действия.
Об этом сообщили в местном управлении СБУ. Учения стартовали 15 февраля и будут продолжаться до начала марта.
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Учения СБУ в Днепропетровской области
По информации Службы безопасности, это будут контрдиверсионные учения. Они пройдут в несколько этапов.
В ходе тренировок силовики будут отрабатывать защиту объектов критической инфраструктуры и сотрудничество с властями. Будут учиться также выявлять и задерживать условных диверсантов.
В учениях будут применять реальную спецтехнику и вооружение, чтобы было более реалистично. Поэтому в Днепропетровской области возможно введение особого режима. Речь идет о:
- временном ограничении или запрете движения транспорта и пешеходов;
- проверке документов;
- осмотре личных вещей и авто.
Граждан просят с пониманием отнестись к неудобствам. Во время пребывания в Днепропетровской области каждый должен иметь при себе документы, подтверждающие личность, и спокойно реагировать на требования правоохранителей.
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Выявление диверсантов
В СБУ подчеркнули, что тренировки проходят с соблюдением законодательства и прав и свобод человека.
В то же время украинцев просят сообщать о подозрительных лицах, которые проявляют повышенный интерес к военным объектам и другим важным зданиям, фотографируют, снимают на видео или используют дроны.
В таких случаях просят звонить в местное управление СБУ по телефону 056-744-85-19 или на спецлинию полиции 102.