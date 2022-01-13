Мужчина за бесценок купил картину, которая стоит тысячи долларов: просто висела в хрущевке

В Днепре мужчина по дешевке купил картину, которая может стоить несколько тысяч долларов. До этого она просто висела в хрущевке.

Пейзаж создал известный пейзажист, который работал в конце 19 века. По словам нового владельца холста, эту информацию ему подтвердил эксперт аукциона.

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Какая ориентировочная цена картины

Об этом Виктор Аверков рассказал на своей фейсбук-странице. Он отметил, что это чудо, которое случилось на Новый год, потому что он заплатил за картину всего 2 200 гривен.

Поскольку подпись была частично стерта, ему пришлось обратиться к эксперту одного из украинских аукционов. Он проанализировал полотно, отметив, что это работа известного украинского художника Ивана Толкачевского. Мужчина отметил, что в 2007 году один из киевских аукционов продал несколько полотен художника. Их цена была от 8 до 15 тысяч долларов.

Подпись на картине, которую купил днепрянин / Фото Виктора Аверкова

Старинная картина долгие годы висела на стене в квартире обычной хрущевской пятиэтажки. По словам ее бывшей владелицы, с самого ее рождения, с 1953 года, она находилась в их семье. А до этого принадлежала ее родителям и дедам,

– заметил автор сообщения.

Также он отметил, что за многие десятилетия владельцы ни разу не поинтересовались историей картины. Также они не попытались узнать, кто ее автор.

Другие полотна Ивана Толкачевского / Фото аукционного дома "Корнерс"

Читайте полный текст поста Виктора Аверкова:

Поздравляю всех с наступающим Новым годом и Рождеством! Все знают, что под Новый год совершаются чудеса. На этот раз маленький кусочек чуда достался и мне. Недавно купил картину, цена вопроса –2.2 тыс. грн. Не мог расшифровать подпись автора на холсте. И вот, буквально вчера, под Новый год, поступило известие от специалистов-экспертов одного из украинских аукционов. Оказалось, что картина принадлежит кисти известного украинского художника-пейзажиста конца 19-го – начала 20-го веков Ивана Толкачевского. Его работы не раз экспонировались автором на выставках Киевского общества художников. А в 2007 и в последующие годы несколько его работ продавались на одном из киевских арт-аукционов: http://www.korners.kiev.ua/painter/11239/ Ну чем не чудо? Старинная картина долгие годы висела на стене в квартире обычной хрущевской пятиэтажки, по словам ее бывшей владелицы, с самого ее рождения с 1953 года она находилась в их семье, а до этого принадлежала ее родителям и дедам. И никто из них за все эти десятилетия не поинтересовался историей картины, ее происхождением, не попытался узнать, кто ее автор. Ее столько раз хозяева могли продать, и она бы мне не досталась. А нет, эта интересная вещь ждала меня, не могла дождаться! Дождалась. Интересно, а на Рождество чудеса бывают?