Пейзаж створив відомий пейзажист, який працював наприкінці 19 століття. За словами нового власника полотна, цю інформацію йому підтвердив експерт аукціону.

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Яка орієнтовна ціна картини

Про це Віктор Аверков розповів на своїй фейсбук-сторінці. Він зазначив, що це чудо, яке трапилося на Новий рік, бо заплатив за картину лише 2 200 гривень.

Оскільки підпис був частково стертий, тому довелося звернутися до експерта одного з українських аукціонів. Він проаналізував полотно та зазначив, що це робота відомого українського художника Івана Толкачевського. Чоловік зазначив, що у 2007 році один із київських аукціонів продав кілька полотен митця. Їхня ціна була від 8 до 15 тисяч доларів.



Підпис на картині купленій дніпрянином / Фото Віктора Аверкова

Старовинна картина довгі роки висіла на стіні у квартирі звичайної хрущовської п'ятиповерхівки. За словами її колишньої власниці, від самого її народження, з 1953 року, перебувала в їхній сім'ї. А до цього належала її батькам і дідам,

– зауважив автор допису.

Також він зазначив, що за багато десятиліть власники жодного разу не поцікавилися історією картини. Також вони не спробували дізнатися, хто її автор.

Інші полотна Івана Толкачевського / Фото аукціонного дому "Корнерс"

Читайте повний текст допису Віктора Аверкова:

Вітаю всіх із прийдешнім Новим роком та Різдвом! Всі знають, що під Новий рік відбуваються дива. Цього разу маленький шматочок дива перепав і мені. Нещодавно купив картину, ціна питання – 2.2 тисячі гривень. Не міг розшифрувати підпис автора на полотні. І ось, буквально вчора, під Новий рік, надійшла звістка від фахівців-експертів одного з українських аукціонів. Виявилося, що картина належить пензля досить відомого українського художника-пейзажиста кінця 19-го – початку 20-го століть Івана Толкачівського. Його роботи неодноразово експонувалися автором на виставках Київського товариства художників. А у 2007-му та в наступні роки кілька його робіт продавалися на одному з київських артаукціонів: http://www.korners.kiev.ua/painter/11239/ Ну чим не диво? Старовинна картина довгі роки висіла на стіні у квартирі звичайної хрущовської п'ятиповерхівки, за словами її колишньої власниці, від самого її народження, з 1953 року, перебувала в їхній сім'ї, а до цього належала її батькам і дідам. І ніхто з них, за всі ці десятиліття, не поцікавився історією картини, її походженням, не спробував дізнатися, хто її автор. Її стільки разів господарі могли продати, і вона мені не дісталася б. А ні, ця цікава річ чекала на мене, не могла дочекатися! Дочекалася. Цікаво, а на Різдво чудеса бувають?