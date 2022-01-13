Наглый мошенник почти обманул школьника из Днепра: на такой крючок мог попасть каждый

Школьника из Днепра чуть дерзко не обманул мошенник. Он работал по спланированной схеме, от которой может пострадать каждый человек.

Инцидент произошел с 12-летним парнем еще 11 января. Об этом впоследствии рассказала мать школьника Анна Манвелян.

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Сперва была СМС

По словам женщины, ее сыну позвонил мужчина, который говорил на "ломанном" украинском языке. Он сказал ребенку, что случайно бросил на его счет деньги. Мол, перепутал и хочет их вернуть. Парень сказал, что не разбирается в этом, поэтому позовет мать.

Та сказала злоумышленнику, что проверит было ли пополнение. И действительно обнаружила СМС о поступлении на мобильный счет 269 гривен.

Я открыла сообщение и действительно, пришла смс о том, что счет пополнен на 269 гривен. Но смс была не от оператора, а с обычного номера,

– рассказала Манвелян.

После этого мужчина снова позвонил и быстро что-то говорил. Когда ему задавали вопросы, злоумышленник начал путаться в показаниях. А потом собеседник вообще начал сыпать проклятия. После этого он еще несколько раз позвонил и начал писать СМС с угрозами. Мол, пусть эти деньги будут на "дальнейшее лечение".

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Читайте полный текст сообщения Анны Манвелян:

Вчера, моему 12-летнему сыну позвонил незнакомый номер. Ребенок взял трубку, и мужской голос "протараторил", что случайно пополнил этот телефон и просил вернуть деньги.

Сын сказал, что не разбирается и позовет маму. Когда я взяла трубку, мужик так быстро говорил на ломанном украинском языке, что я сама не сразу все поняла. Я говорила что сейчас проверю и перезвоню. Открыла сообщение, и действительно, пришла смс, что счет пополнен на 269 гривен.

Но смс была не от оператора, а с обычного номера. Я не успела перезвонить, он набрал сам и снова так быстро говорил, что не успевала вставить слово. Начала задавать вопросы, а он стал путаться в показаниях. Когда я ему об этом сказала, он стал слать проклятия и говорить, что я не хочу вернуть деньги.

Писал смс, что пусть Вам это будет на лекарства и все в таком духе, потом еще несколько раз звонил, забивая мне мозг и не давая мне проверить счет. Я проверила счет, оказалось, что баланс 0 грн.