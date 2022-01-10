Известно, что в сообщении заявляют, что якобы деньги дарит банк. Однако в финучреждении эту информацию опровергают.
Заметьте Украинцы засуетились: на что чаще всего тратят "тысячу Зеленского"
"Приватбанк" предупредил о новой схеме мошенников
Некоторым клиентам поступают личные сообщения якобы от имени банка, в которых указан текст типа: "Дарим 1000 UAH своим преданным клиентам",
– сообщили в банке.
Там объяснили, как действуют мошенники. В частности:
- "когда человек переходит по ссылке, то вводит персональные данные от своего аккаунта Приват24 на мошенническом фишинговом сайте;
- после чего мошенники имеют возможность списывать деньги со счетов.
Именно поэтому людям советуют "ни в коем случае не реагировать на сомнительные сообщения о подарках, инициированных мошенниками ради кражи логинов и паролей от Приват24". В банке объяснили, что:
- они не распространяли такие сообщения на номера телефонов или в мессенджерах;
- советуют при их получении не переходить по ссылке, указанной в смс;
- как можно быстрее обращаться на горячую линию Приватбанка за дополнительными пояснениями.
Последние новости о "тысяче за вакцинацию"
- Осенью 2021 года Владимир Зеленский заявил, что каждый полностью вакцинированный от коронавируса человек получит тысячу гривен. Ее можно потратить на книги, театр, спорт, а людям старше 60 лет – на лекарства.
- 19 декабря в Украине официально заработал проект "еПоддержка" в приложении "Дия". Именно с его помощью можно получить тысячу гривен.
- По состоянию на 6 января "Приватбанк" сообщил, что 41% украинцев тратили деньги на книги, 22% – на билеты в кинотеатры, 15% – на железнодорожные билеты, 13% – на театр и концерты.
На что украинцы тратят тысячу за вакцинацию – смотрите видео