Відомо, що у повідомленні заявляють нібито гроші дарує банк. Проте у фінустанові цю інформацію спростовують.

Зауважте Українці заметушилися: на що найчастіше витрачають "тисячу Зеленського"

"Приватбанк" попередив про нову схему шахраїв

Деяким клієнтам надходять особисті повідомлення начебто від імені банку, в яких зазначено текст на кшталт: "Дарим 1000 UAH своим преданным клиентам",

– повідомили у банку.

Там пояснили, як діють шахраї. Зокрема:

"коли людина переходить за посиланням, то вводить персональні дані від свого акаунту Приват24 на шахрайському фішинговому сайті;

після чого шахраї мають можливість списувати гроші з рахунків".

Саме тому людям радять "в жодному разі не реагувати на сумнівні повідомлення про подарунки, ініційовані шахраями задля крадіжки логінів та паролів від Приват24". У банку пояснили, що:

вони не розповсюджували таких повідомлень на номера телефонів чи в мессенджерах;

радять при їх отриманні не переходити за посиланням, яке вказано у смс;

якомога швидше звертатися до гарячої лінії "Приватбанку" за додатковими поясненнями.

Зверніть увагу! У листопаді "Приватбанк" повідомив про те, що зловмисники почали розсилати повідомлення українцям від імені банку. Вони пропонували аж 7 тисяч гривень як "виплату за COVID-19. Натомість, якщо людина вводить дані картки, злочинці крадуть звідти гроші.

Останні новини про "тисячу за вакцинацію"

Восени 2021 року Володимир Зеленський заявив, що кожна повністю вакцинована від коронавірусу людина отримає тисячу гривень. Їх можна витратити на книги, театр, спорт, а також, людям старше 60 років, – на ліки.

19 грудня в Україні офіційно запрацював проєкт "єПідтримка" у додатку "Дія". Саме з його допомогою можна отримати та витратити тисячу гривень.

Станом 6 січня "Приватбанк" повідомив, що 41% українців витрачав гроші на книги, 22% – на квитки в кінотеатри, 15% – на залізничні квитки, 13% – на театр та концерти.

На що українці витрачають тисячу за вакцинацію – дивіться відео