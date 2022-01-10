Відомо, що у повідомленні заявляють нібито гроші дарує банк. Проте у фінустанові цю інформацію спростовують.

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"Приватбанк" попередив про нову схему шахраїв

Деяким клієнтам надходять особисті повідомлення начебто від імені банку, в яких зазначено текст на кшталт: "Дарим 1000 UAH своим преданным клиентам",
– повідомили у банку.

Там пояснили, як діють шахраї. Зокрема:

  • "коли людина переходить за посиланням, то вводить персональні дані від свого акаунту Приват24 на шахрайському фішинговому сайті;
  • після чого шахраї мають можливість списувати гроші з рахунків".

Саме тому людям радять "в жодному разі не реагувати на сумнівні повідомлення про подарунки, ініційовані шахраями задля крадіжки логінів та паролів від Приват24". У банку пояснили, що:

  • вони не розповсюджували таких повідомлень на номера телефонів чи в мессенджерах;
  • радять при їх отриманні не переходити за посиланням, яке вказано у смс;
  • якомога швидше звертатися до гарячої лінії "Приватбанку" за додатковими поясненнями.

Останні новини про "тисячу за вакцинацію"

  • Восени 2021 року Володимир Зеленський заявив, що кожна повністю вакцинована від коронавірусу людина отримає тисячу гривень. Їх можна витратити на книги, театр, спорт, а також, людям старше 60 років, – на ліки.
  • 19 грудня в Україні офіційно запрацював проєкт "єПідтримка" у додатку "Дія". Саме з його допомогою можна отримати та витратити тисячу гривень.
  • Станом 6 січня "Приватбанк" повідомив, що 41% українців витрачав гроші на книги, 22% – на квитки в кінотеатри, 15% – на залізничні квитки, 13% – на театр та концерти.

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