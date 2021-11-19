Мошенники обещают не 1000, о которой говорилось в сообщении Владимира Зеленского, а целых 7000 гривен. Об этом рассказал в фейсбуке пресс-секретарь банка Олег Серга.

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Сообщение о деньгах для для привитых от имени "Приватбанка" – мошенническая схема

Представитель "Приватбанка" подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах нельзя предоставлять или вводить на каких-либо сайтах свои личные данные и данные платежных карт. Дело в том, что эти сайты обычно – подделки под официальные порталы банков, а на самом деле фишинговые (выманивают у людей конфиденциальные данные).

Мошенники воспользовались горячей темой, и под предлогом обещанных главой государства выплат за вакцинацию против COVID-19 создали новую схему:

От имени банка они посылают сообщение примерно следующего содержания: "Вам доступна выплата COVID-19. Сумма выплаты 7000 гривен".

Как же можно эти деньги якобы получить? Конечно же, нужно перейти по ссылке, указанной в сообщении, а там – "подтвердить перевод" . То есть, ввести все данные своей карты.

На самом же деле эти 7000 никто никому платить не будет, а ссылка ведет на фишинговый сайт. Оттуда злоумышленники получают данные банковских карт, а потом просто воруют с них деньги.



Сообщения с таким содержанием присылают мошенники / Фото из фейсбука Олега Серги

Коротко о громком обещании Зеленского выдать 1000 гривен каждому вакцинированному

15 ноября в видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что каждый полностью привитый против коронавируса украинец получит 1000 гривен.

Платить эти деньги должны с 19 декабря. А тратить их можно будет на абонементы в спортивные клубы, на культурные мероприятия, книги или внутренний туризм.

Полный текст сообщения Олега Серги в фейсбуке: