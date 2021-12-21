В частности, это Coronavac, Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Johnson&Johnson. Именно иммунизированные 2 дозами вакцины воспользуются деньгами и одновременно поддержат бизнес, страдающий во время локдауна.

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На что украинцы тратят деньги

Книги

О том, что за деньги от президента можно купить книги, напоминают и SMS-сообщения.

В то же время в издательствах утверждают, что в течение 2 дней официального расчета тысячей произошел большой спрос.

Минимум в полтора раза больше трафика по заказу книг на наших ресурсах. Нам начали даже на частные телефоны звонить и спрашивать, как можно использовать тысячу гривен,

– рассказала главная редактор издательства Марьяна Савка.

Украинцы начали активно покупать книги / Фото Unsplash

Кинотеатры

Вырученные деньги украинцы тратят и в кинотеатрах. Здесь киноманам предлагают сертификаты, чтобы купить фильмы и еду.

"Люди могут купить и билеты, и попкорн суммарно на большую сумму", – рассказала директор сети кинотеатров во Львове Оксана Хвалева.

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Билеты на поезд

Один из банков обнародовал данные того, на что именно его клиенты тратили "тысячу Зеленского". Первое место заняли книги — это почти 40% от расходов. Второе место – кинотеатры, а третье – билеты на поезд.

Сколько времени сумма будет действительной

Государственный "ПриватБанк" тоже запустил услугу для получения тысячи. Счета "єПідтримка" открыли уже 2,5 миллиона человек.

Деньги они получат через 10 дней. Их можно будет израсходовать в течение 4 месяцев.

Если есть остаток, то автоматически через 4 месяца будет возвращен в государственный бюджет,

– отметила спикер "ПриватБанка" во Львовской области Докия Кузьменко.

Получить деньги смогут даже те, у кого нет смартфона или приложения "Дія". Однако это случится позже – в июле.

Один из возможных вариантов, обсуждаемых в правительстве – выдача реальных карточек с "тысячей Зеленского".

На что украинцы тратят "тысячу Зеленского": смотрите видео