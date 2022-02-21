Нападавших на журналистов "УП" в Днепре отпустили под личное обязательство
Источник:прокуратура Днепропетровщины
Суд избрал меру пресечения трем подозреваемым в нападении на журналистов. Их отпустили под личное обязательство.
Об этом стало известно из сообщения прокуратуры Днепропетровской области. Прокуроры планируют обжаловать решение суда.
К теме Нападение на журналистов "УП" в Днепре: трем людям сообщили о подозрении
Мера пресечения
Подозреваемым в нападении на журналистов "Украинской правды" инкриминируют сразу 3 статьи Уголовного кодекса. Речь идет о:
- препятствовании профессиональной деятельности журналистов;
- незаконном изъятии материалов и техники;
- хищении имущества.
Трем нападавшим избрали меру пресечения в виде личного обязательства. Прокуратура готовит апелляции по двум решениям.
Нападение на журналистов
Инцидент произошел 13 февраля в VIP-терминале аэропорта Днепра. Журналисты стали снимать все на мобильные телефоны.
В помещении находились 4 мужчин, требовавшие прекратить съемку. Они применили силу и угрожали медийщикам ножом.
Нападавшие отобрали технику и удалили видео с телефона. Прокуратура требует посадить 2 подозреваемых под домашний арест.
Охрану бизнесмена Петровского обвиняют в нападении на журналистов / Фото "Детектив Info"
По предварительной информации, в Днепре на журналистов напали защитники бизнесмена Александра Петровского. Последний известен в криминальных кругах как "Нарик".
Нападение охраны Петровского на журналистов "УП": смотрите видео