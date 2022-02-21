Об этом стало известно из сообщения прокуратуры Днепропетровской области. Прокуроры планируют обжаловать решение суда.

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Мера пресечения

Подозреваемым в нападении на журналистов "Украинской правды" инкриминируют сразу 3 статьи Уголовного кодекса. Речь идет о:

препятствовании профессиональной деятельности журналистов;

незаконном изъятии материалов и техники;

хищении имущества.

Трем нападавшим избрали меру пресечения в виде личного обязательства. Прокуратура готовит апелляции по двум решениям.

Нападение на журналистов

Инцидент произошел 13 февраля в VIP-терминале аэропорта Днепра. Журналисты стали снимать все на мобильные телефоны.

В помещении находились 4 мужчин, требовавшие прекратить съемку. Они применили силу и угрожали медийщикам ножом.

Нападавшие отобрали технику и удалили видео с телефона. Прокуратура требует посадить 2 подозреваемых под домашний арест.

Охрану бизнесмена Петровского обвиняют в нападении на журналистов / Фото "Детектив Info"

По предварительной информации, в Днепре на журналистов напали защитники бизнесмена Александра Петровского. Последний известен в криминальных кругах как "Нарик".

Нападение охраны Петровского на журналистов "УП": смотрите видео