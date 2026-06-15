Россия вновь нанесла удар по культуре: какие шедевры искусства пострадали в Днепре

Ночью 15 июня Россия нанесла удар по Днепру. В частности, пострадали колледж и органный зал. Вероятно, повреждения получил и уникальный музыкальный инструмент.

Известно о двух пострадавших. Журналист из Днепра Александр Чиж сообщил 24 Каналу, что в настоящее время их состояние оценивается как средней тяжести.

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Каковы последствия атаки?

Александр Чиж отметил, что в Днепре попали в объект возле промышленной зоны. Также пострадал колледж, где выбиты все окна и двери. В 80-х годах открыли Дом органной и камерной музыки, который получил повреждения. Орган тогда заказали у немецких специалистов. Сейчас в помещении разбиты все окна.

Там были уникальные витражи, которые немного пострадали в результате прошлого обстрела. Непонятно, почему их не закрыли в этот раз. Витражи почти полностью уничтожены. Выбиты все окна, двери. Есть подозрение, что пострадал уникальный инструмент – орган. Он единственный такой на четыре области,

– сказал он.

Там, к счастью, обошлось без пострадавших. Вахтеры спустились в укрытие – в подземелье.

Чиж об атаке на Днепр: смотрите видео

Что известно об обстреле Днепра 15 июня?

В ночь на 15 июня Россия совершила массированную атаку на Украину. В частности, под ударом оказался Днепр. Там разрушено одно из помещений колледжа, повреждено предприятие, взрывной волной выбиты окна в школе и учреждении культуры.

Также после ночной атаки поврежден Дом органной и камерной музыки, а также уникальный инструмент. Известно, что орган был установлен в 1985 году и изготовлен немецкой компанией Sauer. Этот инструмент состоит из более чем двух тысяч труб и десятков регистров.

В результате повреждений Дом органной и камерной музыки временно не сможет работать в обычном режиме и проводить концерты. Специалисты оценивают масштабы разрушений и возможность восстановления инструмента.