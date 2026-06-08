Оккупанты вколотили по Никополю: есть жертва и раненые

Вражеские войска нанесли удар по Никополю. В результате атаки есть повреждения инфраструктуры и жертва.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

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Какие последствия атаки по Никополю?

В результате удара оккупантов по городу была повреждена многоэтажка, отделение банка, а также магазин.

К сожалению, враг унес жизнь 49-летней женщины. Еще четыре человека получили ранения – две женщины в возрасте 53 и 60 лет находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Сейчас медики оказывают им всю необходимую помощь.

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Ранее взрывы в Днепре слышали 4 июня – тогда вражеские войска выпустили на город ударные беспилотники. Под прицелом БПЛА, как оказалось впоследствии, оказалась логистическая компания. На месте прилета вспыхнул пожар.

3 июня оккупанты обстреляли Днепр более 50 раз, используя как дроны-камикадзе, так и баллистические ракеты. В результате атаки загорелись склады одной из торговых сетей, предположительно, АТБ, повреждена логистическая компания, многоэтажки и садик.

В Днепровском районе тогда пострадали 8 человек. Семь человек госпитализированы. Трое из них – "тяжелые". Остальные в состоянии средней тяжести. А в самом Днепре, как сообщалось, еще одна женщина была госпитализирована в состоянии средней тяжести.