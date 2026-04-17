Ужасная атака на Днепр 16 апреля: россияне убили кондуктора трамвая
- В ночь на 16 апреля Днепр подвергся тяжелому обстрелу, в результате которого погибла кондуктор трамвая Ангелина Иванилова.
- Во время атаки в целом погибло 5 мирных жителей.
В ночь на 16 апреля Днепр пережил тяжелый обстрел. Тогда россияне убили нескольких человек, в том числе кондуктора трамвая.
Об этом сообщили в Днепровском электротранспорте.
Что известно о погибшей кондукторше?
Той ночью россияне били по жилым зданиям. Они убили 5 мирных жителей Днепра.
Среди жертв была кондуктор общественного транспорта Ангелина Иванилова.
Женщина работала на трамвайном маршруте №1. Коллеги рассказывают, что она добросовестно выполняла свои обязанности, ее знали и уважали многие днепряне.
Это большая потеря для всего коллектива электротранспортников Днепра. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким тех, чьи жизни унесла вражеская атака,
– написали они.
24 Канал выражает соболезнования родным жертв атаки на Днепр. Светлая память каждому!
Детали атаки на Днепр
Ночью 16 апреля россияне ударили по Днепру баллистикой. Была повреждена пятиэтажка, частично разрушен частный дом.
В городе горели жилые дома, гаражи, машины, повреждено учебное заведение.
5 человек погибли – трое женщин и двое мужчин. Еще 26 получили ранения: 13 оставались в больницах, женщина 40 лет и мужчины 33, 40, 46 и 48 лет – в тяжелом состоянии.