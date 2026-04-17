Об этом сообщили в Днепровском электротранспорте.

Что известно о погибшей кондукторше?

Той ночью россияне били по жилым зданиям. Они убили 5 мирных жителей Днепра.

Среди жертв была кондуктор общественного транспорта Ангелина Иванилова.

Женщина работала на трамвайном маршруте №1. Коллеги рассказывают, что она добросовестно выполняла свои обязанности, ее знали и уважали многие днепряне.

Это большая потеря для всего коллектива электротранспортников Днепра. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким тех, чьи жизни унесла вражеская атака,
– написали они.

24 Канал выражает соболезнования родным жертв атаки на Днепр. Светлая память каждому!

Детали атаки на Днепр

  • Ночью 16 апреля россияне ударили по Днепру баллистикой. Была повреждена пятиэтажка, частично разрушен частный дом.

  • В городе горели жилые дома, гаражи, машины, повреждено учебное заведение.

  • 5 человек погибли – трое женщин и двое мужчин. Еще 26 получили ранения: 13 оставались в больницах, женщина 40 лет и мужчины 33, 40, 46 и 48 лет – в тяжелом состоянии.