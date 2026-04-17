Об этом сообщили в Днепровском электротранспорте.

Что известно о погибшей кондукторше?

Той ночью россияне били по жилым зданиям. Они убили 5 мирных жителей Днепра.

Среди жертв была кондуктор общественного транспорта Ангелина Иванилова.

Женщина работала на трамвайном маршруте №1. Коллеги рассказывают, что она добросовестно выполняла свои обязанности, ее знали и уважали многие днепряне.

Это большая потеря для всего коллектива электротранспортников Днепра. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким тех, чьи жизни унесла вражеская атака,

– написали они.

