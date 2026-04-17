Богдан был воспитанником воскресной школы и мечтал стать футболистом. Об этом пишет Суспильное.

Каким запомнят 8-летнего Богдана? На похоронах Богдана было много людей. Пришли и его друзья. Все приносили цветы и игрушки.

Светлана Близнюк, мама друга, рассказала, что не верит в то, что произошло. По словам женщины, Богдан ежедневно собирал друзей, чтобы играть в футбол.

Каждый день Богданчик стучит к нам в квартиру, приглашает гостеприимно гулять на улицу, всегда спрашивает будет ли мой сын Захар выходить на улицу гулять. Он до звонка не доставал, они всегда очень громко стучали в квартиру, мы уже знали что это Богданчик,

– придала она, добавив, что о смерти Богдана та и не смогла рассказать своему сыну.

Соседка Ирина Кошевая рассказала, что ребенок рос на ее глазах. На Пасху она видела, как он вместе с семьей возвращался домой, а в руках нес паску и яйца.

Женщина отзывается о Богдане как об искреннем ребенке, который всегда делился своими мечтами. Он хотел посвятить свою жизнь футболу.

"Он как на балкон выйдет, все дети кричат: "Бодя, выходи, Бодя, выходи". Он ходил на футбол, то спрашиваю Богдана, как дела, а он говорит: "Все хорошо, буду скоро футболистом"", – рассказала Ирина.

Классный руководитель Тамара Магльована вспомнила, когда впервые увидела мальчика в школе.

Он был в вышиваночке, такой красивый. Он так любил вышиванки. У нас был курсантский класс, а он все время пытался, чтобы надеть вышиваночку. Так любил ее. Спортом очень увлекался. Друзей у него было очень много, начиная с первого класса и заканчивая 11 классом, все с ним дружили. Просто невероятный, светлый ребенок был,

– рассказала учительница.

Похороны 8-летнего Богдана / Фото Суспильного

Яна Терещенко, учительница воскресной школы, тоже помнит Богдана спортивным, веселым и активным. В знак памяти она и ученики выпустили в небо голубые воздушные шарики.

"У нас служение на 11, а он всегда прибегал на 9 утра. Ждал, пока там все настроится, игры настроятся. Ему было радостно и так постоянно прибегал. Очень он хотел, чтобы был мир, чтобы была спокойная жизнь, чтобы не было ракет", – рассказала госпожа Яна.

Городской голова Анатолий Бондаренко отметил, что это были самые тяжелые похороны в Черкассах за время полномасштабного вторжения.

