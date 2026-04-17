Богдан був вихованцем недільної школи та мріяв стати футболістом. Про це пише Суспільне.

Який запам'ятають 8-річного Богдана? На похороні Богдана було багато людей. Прийшли і його друзі. Усі приносили квіти та іграшки.

Світлана Близнюк, мама друга, розповіла, що не вірить у те, що сталося. За словами жінки, Богдан щодня збирав друзів, щоб грати у футбол.

Кожного дня Богданчик стукає до нас у квартиру, запрошує гостинно гуляти на вулицю, завжди запитує чи буде мій син Захар виходити на вулицю гуляти. Він до дзвінка не діставав, вони завжди дуже голосно гримали у квартиру, ми вже знали що це Богданчик,

– придала вона, додавши, що про смерть Богдана та і не змогла розповісти своєму сину.

Сусідка Ірина Кошова розповіла, що дитина росла на її очах. На Великдень вона бачила, як він разом із сім'єю повертався додому, а у руках ніс паску та крашанки.

Жінка відгукується про Богдана як про щиру дитину, яка завжди ділилася своїми мріями. Він хотів присвятити своє життя футболу.

"Він як на балкон вийде, всі діти кричать: "Бодя, виходь, Бодя, виходь". Він ходив на футбол, то питаю Богдана, як справи, а він каже: "Все добре, буду скоро футболістом"", – розповіла пані Ірина.

Класний керівник Тамара Магльована пригадала, коли вперше побачила хлопчика у школі.

Він був у вишиваночці, такий гарний. Він так любив вишиванки. У нас був курсантський клас, а він весь час намагався, щоб вдіти вишиваночку. Так любив її. Спортом дуже захоплювався. Друзів у нього було дуже багато, починаючи з першого класу і закінчуючи 11 класом, всі з ним дружили. Просто неймовірна, світла дитина була,

– розповіла вчителька.

Похорон 8-річного Богдана / Фото Суспільного

Яна Терещенко, вчителька недільної школи, теж пам'ятає Богдана спортивним, веселим та активним. У знак пам'яті вона та учні випустили в небо блакитні повітряні кульки.

"У нас служіння на 11, а він завжди прибігав на 9 ранку. Чекав, поки там все налаштується, ігри налаштуються. Йому було радісно і так постійно прибігав. Дуже він хотів, щоб був мир, щоб було спокійне життя, щоб не було ракет", – розповіла пані Яна.

Міський голова Анатолій Бондаренко зазначив, що це був найважчий похорон у Черкасах за часи повномасштабного вторгнення.

