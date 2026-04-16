Унаслідок російського удару по Києву загинув 11-річний хлопчик Максим. Про це його родина розповіла в коментарі журналістам "Радіо Свобода".

Що відомо про деталі трагедії?

Батько дитини зазначив, що під час атаки сім'я не почула сигналу повітряної тривоги та не встигла зреагувати. У момент удару хлопчик перебував у кімнаті – він загинув на місці. Інша дитина в сім'ї, яка була в тій самій квартирі, вижила.

Родина розповіла, що напередодні вони разом відзначали Великдень. Дідусь Максима розповів, що востаннє бачив онука на вихідних, коли вся сім'я зустрілася святкувати.

Максим навчався у 5 класі та відвідував дитячу інженерну академію в Києві, яка висловила співчуття його близьким.

За даними місцевої влади, внаслідок нічної атаки в столиці загинули щонайменше четверо людей, ще 62 отримали поранення. У різних районах Києва фіксували влучання дронів і ракет, пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури.

