В результате российского удара по Киеву погиб 11-летний мальчик Максим. Об этом его семья рассказала в комментарии журналистам "Радио Свобода".

Смотрите также Из-за атаки врага по Киеву погибли 4 человека, среди них – ребенок: количество пострадавших возросло

Что известно о деталях трагедии?

Отец ребенка отметил, что во время атаки семья не услышала сигнала воздушной тревоги и не успела среагировать. В момент удара мальчик находился в комнате – он погиб на месте. Другой ребенок в семье, который был в той же квартире, выжил.

Семья рассказала, что накануне они вместе отмечали Пасху. Дедушка Максима рассказал, что последний раз видел внука на выходных, когда вся семья встретилась праздновать.

Максим учился в 5 классе и посещал детскую инженерную академию в Киеве, которая выразила соболезнования его близким.

Семья погибшего Максима рассказала о деталях трагедии: смотрите видео

По данным местных властей, в результате ночной атаки в столице погибли по меньшей мере четыре человека, еще 62 получили ранения. В разных районах Киева фиксировали попадание дронов и ракет, повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры.

Что известно о последствиях российского массированного обстрела в городах Украины?