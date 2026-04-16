В результате российского удара по Киеву погиб 11-летний мальчик Максим. Об этом его семья рассказала в комментарии журналистам "Радио Свобода".
Что известно о деталях трагедии?
Отец ребенка отметил, что во время атаки семья не услышала сигнала воздушной тревоги и не успела среагировать. В момент удара мальчик находился в комнате – он погиб на месте. Другой ребенок в семье, который был в той же квартире, выжил.
Семья рассказала, что накануне они вместе отмечали Пасху. Дедушка Максима рассказал, что последний раз видел внука на выходных, когда вся семья встретилась праздновать.
Максим учился в 5 классе и посещал детскую инженерную академию в Киеве, которая выразила соболезнования его близким.
По данным местных властей, в результате ночной атаки в столице погибли по меньшей мере четыре человека, еще 62 получили ранения. В разных районах Киева фиксировали попадание дронов и ракет, повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры.
Что известно о последствиях российского массированного обстрела в городах Украины?
Россия нанесла удар по Одессе. В результате атаки погибли 8 человек, еще 26 получили ранения и сейчас получают необходимую медицинскую помощь. На местах ударов уже завершили аварийно-спасательные работы.
Враг атаковал Днепр ракетами ночью 16 апреля, была и угроза БпЛА. Всего от российского обстрела пострадали 26 человек, 13 из них остаются в больницах. К сожалению, известно о пяти погибших в результате удара. В общем погибли трое женщин и двое мужчин.
Российские ударные дроны атаковали Харьков ночью 16 апреля. В Слободском районе зафиксировано два попадания, еще один удар произошел возле жилых домов в Индустриальном районе – во дворе многоэтажки загорелись автомобили. В Немышлянском районе в результате атаки пострадали 66-летний мужчина и 77-летняя женщина. Также падение дрона повредило частные дома и газопровод, на месте работают экстренные службы.