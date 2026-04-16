О вражеском ударе, а также о том, каким был погибший мальчик при жизни, журналисты Общественного расспросили очевидцев и учителей школьника.

Как вспоминают погибшего 8-летнего мальчика?

Классная руководительница Тамара Магльована рассказала, что Богданчик посещал воскресную школу, был общительным и мечтал стать футболистом. По ее словам, он рос светлым, доброжелательным ребенком, который любил спорт и стремился к миру.

В тот день школьник вместе с друзьями проводил время на детской площадке. Именно там его и застал вражеский дрон.

Те (дети – ред.) полетели вразброс, а он (Богдан – ред.) держал два мячика, чтобы они никуда не делись. Его подбросило, видимо, на метра два вверх, а потом он упал. Я вызвала "скорую". К сожалению, ничего не смогли сделать – его очень посекло,

– рассказала о трагедии очевидица Валентина Гуляницкая.

Директор экстренной медицинской службы Игорь Фесун сообщил, что медики более часа пытались спасти жизнь ребенка, однако сделать это не удалось.

Друзья парня тяжело переживают потерю: Богдан запомнился как спокойный, дружественный и очень светлый ученик, который ни с кем не конфликтовал. Классная руководительница вспоминает, что он любил играть с одноклассниками, строить из конструктора и проводить время в классе. Теперь же о нем напоминают личные вещи и его парта в классной комнате.



После трагедии местные жители приносят игрушки к месту гибели / Фото Общественного

В городе объявили день траура. В школе также планируют почтить память ученика – обустроить памятный уголок, провести тематические беседы и просмотры материалов, чтобы напомнить о важности безопасности в условиях войны.

Как сообщили корреспонденты Общественного, 16 апреля Богдана провели в последний путь.

Напомним! В тот день в результате обстрела еще девять человек были госпитализированы, среди них есть ребенок. Падение беспилотника повлекло повреждение по меньшей мере четырех многоэтажных жилых домов

