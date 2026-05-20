БпЛА врага ударили по Днепру: изувечены склады, есть раненые

В результате воздушной атаки российской армии на Днепр пострадали люди ночью 20 мая. В городе вспыхнул пожар.

О последствиях обстрела сообщили в Днепропетровской ОВА. Рассказываем, какая есть информация на данный момент.

Что известно об обстреле Днепра 20 мая и его последствиях?

Россияне совершили комбинированную атаку на Днепр ночью 20 мая, применив дроны и баллистическое вооружение. Первые взрывы в городе прогремели около полуночи, чему предшествовало предупреждение Воздушных сил об угрозе баллистики.

В Днепре прогремел сильный взрыв, после чего вспыхнул пожар. По данным областных властей, уже известно о 5 раненых в городе, все госпитализированы. Среди пострадавших – мужчина и женщина, которые находятся в тяжелом состоянии.

На этом атака не прекратилась. Далее ночью над городом зафиксировали движение беспилотников, раздались еще взрывы. Удар нанес ущерб инфраструктуре – изувечены склады с пищевыми продуктами.

Последствия обстрела Днепра / Фото ОВА

Где еще гремели взрывы этой ночью?

Ночью беспилотники массированно атаковали Сумскую область – в Конотопе разрушила часть многоэтажки, пострадали люди. Также повреждены больница и музей. Кроме Сумщины, взрывы гремели в Одессе – там повреждены несколько жилых домов и авто.

Добавим, что днем 19 мая взрывы были Кременчуге во время атаки БпЛА. Также в Харькове взрывались российские дроны, среди прочего они трижды атаковали депо "Новой почты", вызвав пожар.