Мобилизованного отца 13-летнего парня могут временно отпустить: омбудсмен готовит предложение

Офис омбудсмена готовит обращение в Генштаб ВСУ из-за мобилизации отца 13-летнего подростка из Кривого Рога. После призыва ребенка временно устроили в интернат, пока мать не приедет из Финляндии.

Об этом заявил представитель Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Леонид Чуклин во время заседания временного следственного комитета 25 февраля, передает "Суспільне".

Офис омбудсмена обратится в Генштаб ВСУ: что известно?

Чуклин отметил, что работники ТЦК и СП действовали в рамках закона в отношении отца 13-летнего парня, поскольку он, воспитывая сына самостоятельно, не оформил предусмотренную законодательством отсрочку от мобилизации. В то же время, по словам представителя, в этой ситуации нельзя игнорировать и моральный аспект.

Так, отец не оформил отсрочку, но ему не предоставили возможности осуществить все необходимые меры. Действия представителя Уполномоченного в Днепропетровской области направлены на защиту прав ребенка, чтобы он не остался в одиночестве. Отец н,

– сообщил он.

По данным Чуклина, мать парня сейчас живет в Финляндии и в ближайшее время намерена приехать в Украину и забрать подростка.

В то же время представитель заявил, что Офис Уполномоченного готовит письмо в Генштаб ВСУ с предложением, чтобы перед мобилизацией работники ТЦК проверяли семейное положение военнообязанных и предоставляли им возможность урегулировать вопрос о защите прав детей.

В этой ситуации, в частности, также рассматривается предложение временно отпустить мужа к сыну – до приезда матери из-за границы.

Что известно о мобилизации мужчины, который самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего?