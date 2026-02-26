Об этом заявил представитель Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Леонид Чуклин во время заседания временного следственного комитета 25 февраля, передает "Суспільне".
Офис омбудсмена обратится в Генштаб ВСУ: что известно?
Чуклин отметил, что работники ТЦК и СП действовали в рамках закона в отношении отца 13-летнего парня, поскольку он, воспитывая сына самостоятельно, не оформил предусмотренную законодательством отсрочку от мобилизации. В то же время, по словам представителя, в этой ситуации нельзя игнорировать и моральный аспект.
Так, отец не оформил отсрочку, но ему не предоставили возможности осуществить все необходимые меры. Действия представителя Уполномоченного в Днепропетровской области направлены на защиту прав ребенка, чтобы он не остался в одиночестве.
– сообщил он.
По данным Чуклина, мать парня сейчас живет в Финляндии и в ближайшее время намерена приехать в Украину и забрать подростка.
В то же время представитель заявил, что Офис Уполномоченного готовит письмо в Генштаб ВСУ с предложением, чтобы перед мобилизацией работники ТЦК проверяли семейное положение военнообязанных и предоставляли им возможность урегулировать вопрос о защите прав детей.
В этой ситуации, в частности, также рассматривается предложение временно отпустить мужа к сыну – до приезда матери из-за границы.
Что известно о мобилизации мужчины, который самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего?
Недавно в Кривом Роге работники ТЦК мобилизовали мужчину, который самостоятельно воспитывал несовершеннолетнего сына. После его призыва подростка временно устроили в центр социальной реабилитации – интерната.
Такое решение приняли социальные службы, поскольку парень на длительное время остался без надлежащего надзора.
Долгое время сын не имел информации о местонахождении отца и не мог найти его, впрочем после огласки этой ситуации в медиа – все стало понятно.