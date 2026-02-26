Про це заявив представник Офісу Уповноваженого Верховної ради України з прав людини Леонід Чуклін під час засідання тимчасового слідчого комітету 25 лютого, передає "Суспільне".
Офіс омбудсмена звернеться до Генштабу ЗСУ: що відомо?
Чуклін зауважив, що працівники ТЦК та СП діяли в межах закону щодо батька 13-річного хлопця, оскільки він, виховуючи сина самостійно, не оформив передбачену законодавством відстрочку від мобілізації. Водночас, за словами представника, у цій ситуації не можна ігнорувати й моральний аспект.
Так, батько не оформив відстрочку, але йому не надали можливості здійснити усі необхідні заходи. Дії представника Уповноваженого в Дніпропетровській області спрямовані на захист прав дитини, аби вона не залишилася на самоті. Батько н,
– повідомив він.
За даними Чукліна, мати хлопця нині мешкає у Фінляндії й найближчим часом має намір приїхати в Україну й забрати підлітка.
Водночас представник заявив, що Офіс Уповноваженого готує листа до Генштабу ЗСУ з пропозицією, щоб перед мобілізацією працівники ТЦК перевіряли сімейний стан військовозобов'язаних й надавали їм можливість врегулювати питання щодо захисту прав дітей.
У цій ситуації, зокрема, також розглядається пропозиція тимчасово відпустити чоловіка до сина – до приїзду матері з-за кордону.
Що відомо про мобілізацію чоловіка, який самостійно виховує неповнолітнього?
Нещодавно у Кривому Розі працівники ТЦК мобілізували чоловіка, який самостійно виховував неповнолітнього сина. Після його призову підлітка тимчасово влаштували до центру соціальної реабілітації – інтернату.
Таке рішення прийняли соціальні служби, оскільки хлопець на тривалий час залишився без належного нагляду.
Тривалий час син не мав інформації про місцеперебування батька й не міг знайти його, втім після розголосу цієї ситуації у медіа – все стало зрозуміло.