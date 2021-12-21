Побил и оплевал: в Днепре мужчина напал на женщину-полицейскую
21 декабря 2021 , 12:21Читати новину українською
Источник:"Репортер"
В Днепре 21 декабря в районном отделении полиции мужчина набросился на сотрудницу органов. Он несколько раз ударил женщину по лицу, а потом еще и оплевал.
Инцидент произошел на проспекте Мира. Мужчина напал на женщину-полицейского, которая проводила с ним беседу в участке.
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В каком состоянии женщина
Муж несколько раз ударил женщину рукой по лицу и ногой в живот. Потерпевшая обратилась за медицинской помощью. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а также травму живота.
Дебошира задержали и надели на него наручники. Уже начато досудебное расследование.
Напавший на полицейского / Фото "Репортер"
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