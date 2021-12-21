Інцидент стався на проспекті Миру. Чоловік напав на поліцейську, яка проводила з ним бесіду у відділку.

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У якому стані жінка

Чоловік кілька разів вдарив жінку рукою по обличчю та ногою в живіт. Потерпіла звернулась за медичною допомогою. У неї діагностували закриту черепно-мозкову травму, а також травму живота.

Дебошира затримали та одягли на нього наручники. Вже розпочали досудове розслідування.



Нападник на поліцейську / Фото "Репортер"

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