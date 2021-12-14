Под Днепром нашли тело убитого военного: подозреваемых уже задержали
Источник:93 ОМБр Холодный Яр
На Днепропетровщине в лесополосе нашли убитым военного. Правоохранители задержали подозреваемых в преступлении, ими оказались военнослужащие из этой же части.
Тело военного нашли в лесополосе в районе села Вольное Новомосковского района. Неподалеку расположена автодорога Губиниха – Вольное.
Ранее В зоне ООС застрелился военный с Днепропетровщины
Военному нанесли тяжелое телесное повреждение
На теле погибшего были признаки насильственной смерти. Оказалось, что он проходил службу в воинской части А1302. Причиной смерти стало тяжелое телесное повреждение.
Полиция установила подозреваемых
По "горячим" следам правоохранители установили и задержали подозреваемых в преступлении – военнослужащих из этой самой части. В воинской части будут проводить служебное расследование и пообещали сотрудничать с правоохранительными органами.Обратите внимание! В зоне ООС 12 декабря нашли мертвым военнослужащего. 26-летний контрактник из Днепропетровщины, по предварительной версии, застрелился.
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Коротко о жутких случаях с военными и полицейскими:
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Текст публикации 93 омбре Холодный Яр:
Сегодня в районе села Вольное Новомосковского района Днепропетровской области возле автодороги Губиниха – Вольное в лесополосе сотрудники Национальной полиции обнаружили тело военнослужащего Л. с признаками насильственной смерти.
Военнослужащий проходил службу в воинской части А1302. В результате осмотра места происшествия следственно-оперативная группа установила, что смерть военнослужащего наступила вследствие причинения ему тяжкого телесного повреждения. Первоочередными следственно-оперативными действиями сотрудниками полиции установлены и задержаны подозреваемые в совершении преступления. По предварительной информации, ими являются военнослужащие этой же воинской части.