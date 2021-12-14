Під Дніпром знайшли тіло вбитого військового: підозрюваних вже затримали

14 грудня 2021 , 19:18
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Джерело:

93 ОМБр Холодний Яр

На Дніпропетровщині у лісосмузі знайшли вбитим військового. Правоохоронці затримали підозрюваних у злочині, ними виявились військовослужбовці з цієї ж частини.

Тіло військового знайшли у лісосмузі у районі села Вільне Новомосковського району. Неподалік розташована автодорога Губиниха – Вільне.

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Військовому завдали тяжке тілесне ушкодження

На тілі загиблого були ознаки насильницької смерті. Виявилось, що він проходив службу у військовій частині А1302. Причиною смерті стало тяжке тілесне ушкодження.

Поліція встановила підозрюваних

За "гарячими" слідами правоохоронці встановили і затримали підозрюваних у злочині – військовослужбовців з цієї самої частини. У військовій частині проводитимуть службове розслідування і пообіцяли співпрацювати з правоохоронними органами.

Зверніть увагу! У зоні ООС 12 грудня знайшли мертвим військовослужбовця. 26-річний контрактник з Дніпропетровщини, за попередньою версією, застрелився.

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Коротко про моторошні випадки з військовими та поліцейськими:

Текст публікації 93 ОМБр Холодний Яр:

Сьогодні у районі села Вільне Новомосковського району Дніпропетровської області біля автодороги Губиниха-Вільне в лісосмузі співробітники Національної поліції виявили тіло військовослужбовця Л. з ознаками насильницької смерті.
Військовослужбовець проходив службу у військовій частині А1302. У результаті огляду місця події слідчо-оперативна група встановила, що смерть військовослужбовця настала внаслідок спричинення йому тяжкого тілесного ушкодження. Першочерговими слідчо-оперативними діями працівниками поліції встановлено та затримано підозрюваних у вчинені злочину. За попередньою інформацією, ними являються військовослужбовці цієї ж військової частини.
Автор: Ірина Пундор