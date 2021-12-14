Під Дніпром знайшли тіло вбитого військового: підозрюваних вже затримали

На Дніпропетровщині у лісосмузі знайшли вбитим військового. Правоохоронці затримали підозрюваних у злочині, ними виявились військовослужбовці з цієї ж частини.

Тіло військового знайшли у лісосмузі у районі села Вільне Новомосковського району. Неподалік розташована автодорога Губиниха – Вільне.

Раніше У зоні ООС застрелився військовий з Дніпропетровщини

Військовому завдали тяжке тілесне ушкодження

На тілі загиблого були ознаки насильницької смерті. Виявилось, що він проходив службу у військовій частині А1302. Причиною смерті стало тяжке тілесне ушкодження.

Поліція встановила підозрюваних

За "гарячими" слідами правоохоронці встановили і затримали підозрюваних у злочині – військовослужбовців з цієї самої частини. У військовій частині проводитимуть службове розслідування і пообіцяли співпрацювати з правоохоронними органами.

У зоні ООС 12 грудня знайшли мертвим військовослужбовця. 26-річний контрактник з Дніпропетровщини, за попередньою версією, застрелився.

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Коротко про моторошні випадки з військовими та поліцейськими:

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Командира мінометної батареї засудили до 5 років ув'язнення за вбивство солдата. Він застав підлеглого нетверезим на посту.

Текст публікації 93 ОМБр Холодний Яр:

Сьогодні у районі села Вільне Новомосковського району Дніпропетровської області біля автодороги Губиниха-Вільне в лісосмузі співробітники Національної поліції виявили тіло військовослужбовця Л. з ознаками насильницької смерті.