Под Днепром на скользкой дороге перевернулась пожарная машина
15 января 2022 , 12:39Читати новину українською
Источник:телеграм "Днепр Сейчас"
В селе Кулебовка Днепропетровской области вечером 14 января произошло ДТП с пожарной машиной. Из-за скользкой дороги автомобиль перевернулся.
Инцидент произошел под Новомосковском, когда пожарная машина двигалась по улице. На одном из поворотов машину занесло.
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Под Днепром перевернулась пожарная машина
В селе Кулебовка вечером 14 января в аварию попало авто пожарных. Из-за скользкой дороги машина перевернулась на бок.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Пожарный автомобиль подняли и поставили на колеса.
Под Днепром перевернулась машина пожарных / Фото "Днепр Сейчас"
ДТП с пожарной машиной: смотрите видео
Смертельная авария вблизи Днепра: что известно
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