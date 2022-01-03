Полиция бездействует: в Днепре пьяный владелец постоянно натравливает пса на прохожих и кошек

Молодой житель Днепра учит свою собаку быть максимально агрессивной к окружающим. Мужчину постоянно видят пьяным с собакой жители одного из спальных районов города.

Очевидцы говорят, что хорошо знают днепрянина, а неадекватное поведение – для него норма. Злоумышленник отпускает поводок и приказывает собаке нападать на людей и кошек.

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Люди постоянно жалуются на мужчину в полицию, однако поведение днепрянина остается опасным для всех.

Бьет собаку и заставляет ее кусать людей

Как отмечают свидетели, неадекватный владелец регулярно пьянствует и выходит гулять с собакой в ​​плохом настроении.

Увидев кого-то, кто не сможет сопротивляться, мужчина отпускает поводок и натравливает пса на людей.

Аналогичный инцидент произошел утром 3 января. Пес напал на пожилого мужчину, но, к счастью, не покусал его.

Впоследствии злоумышленник схватил собаку за поводок и оттащил подальше от потерпевшего.

Кроме того, свидетели происшествия говорят о том, что владелец регулярно бьет своего питомца, однако подойти к нему невозможно, поскольку собака встает на защиту хозяина.

По закону владельца собаки должны оштрафовать на сумму от 3400 до 5100 гривен за жестокое обращение с животными. Натравливание собаки на людей обычно квалифицируют как хулиганство, наказуемое ограничением свободы на срок до 5 лет.

Смотрите видео натравливания мужчиной собаки на пешехода в Днепре: