18 мая, 06:48
Обновлено - 06:59, 18 мая

После массированной атаки ночью враг снова терроризирует Днепр: в городе прогремел новый взрыв

Юлия Харченко

Россия продолжает массированно атаковать Днепр. Известно, что в городе прогремел новый взрыв.

О новой атаке сообщают корреспонденты Суспильного.

 

Что известно о взрывах, произошедших в Днепре? 

После масштабной атаки в ночь на 18 мая утром Днепр снова проснулся от взрывов. Известно, что громкие звуки раздались около 6:39.

По информации мониторинговых каналов, в регионе фиксировали крылатые ракеты. Кроме того, в Днепропетровской области все еще находятся вражеские беспилотники.

Пока нет информации о возможных последствиях вражеской атаки. Однако до отбоя воздушной тревоги находитесь в безопасных местах.

