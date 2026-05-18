Обновлено - 06:59, 18 мая
После массированной атаки ночью враг снова терроризирует Днепр: в городе прогремел новый взрыв
Россия продолжает массированно атаковать Днепр. Известно, что в городе прогремел новый взрыв.
О новой атаке сообщают корреспонденты Суспильного.
Что известно о взрывах, произошедших в Днепре?
После масштабной атаки в ночь на 18 мая утром Днепр снова проснулся от взрывов. Известно, что громкие звуки раздались около 6:39.
По информации мониторинговых каналов, в регионе фиксировали крылатые ракеты. Кроме того, в Днепропетровской области все еще находятся вражеские беспилотники.
Пока нет информации о возможных последствиях вражеской атаки. Однако до отбоя воздушной тревоги находитесь в безопасных местах.